الثلاثاء 2026-07-14 02:53 ص

الإمارات: مقتل شخص وإصابة 8 في استهداف إيراني لناقلتين في هرمز

الإمارات: مقتل شخص وإصابة 8 في استهداف إيراني لناقلتين في هرمز
الإمارات: مقتل شخص وإصابة 8 في استهداف إيراني لناقلتين في هرمز
 
الثلاثاء، 14-07-2026 01:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر الثلاثاء، عن تعرض الناقلتين الوطنيتين "ممباسا" و"الباهية" للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ضمن المياه الإقليمية العُمانية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن الاستهداف أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقم الناقلة "ممباسا"، وهو من الجنسية الهندية، وإصابة 8 آخرين، بينهم 4 إصابات بليغة، موضحة أن المصابين هم 6 من الجنسية الهندية واثنان من الجنسية الأوكرانية.

وأضافت أن الهجوم تسبب بأضرار مادية في الناقلتين نتيجة اندلاع حريق فيهما، مشيرة إلى السيطرة على الحريق في الناقلتين.

وأدانت وزارة الدفاع الإماراتية الهجوم، واصفة إياه بأنه "انتهاك خطير وخرق واضح للقانون الدولي"، ويهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت أن الإمارات تحتفظ بحقها الكامل في الرد على التصعيد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها وشعبها والمقيمين فيها، بما يصون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وقالت الوزارة إنها في حالة تأهب واستعداد للتعامل مع أي تهديدات، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.
 
 


gnews

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