الخميس 2026-04-09 11:08 م

الإمارات: هجمات إيران تستدعي المساءلة والتعويض عن الخسائر

الخميس، 09-04-2026 06:52 ص

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الخارجية الإماراتية إن هجمات إيران على البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية تستدعي المساءلة وأكدت أن طهران ملزمة بدفع تعويض كامل عن الأضرار والخسائر. 

وأكدت الوزارة في بيان، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، "أنها تسعى للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق بما يضمن التزام إيران الكامل بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط".

وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ 40 يوما الماضية، والتي شملت نحو 2760 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة.

وأشارت إلى أن الاعتداءات الإيرانية كبدت الإمارات خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.

وشددت الإمارات على أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة بما في ذلك القدرات النووية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز.

ولفتت في بيانها إلى أنها "لم تكن طرفا في هذه الحرب، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدة أنها "تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم".

 
 


