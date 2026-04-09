الإمارات: هجمات إيران تستدعي المساءلة والتعويض عن الخسائر

وأضافت الوزارة أن الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البنية التحتية ومنشآت الطاقة والمواقع المدنية خلال الـ 40 يوما الماضية، والتي شملت نحو 2760 صاروخا باليستيا وجوالا وطائرة مسيرة.
وأشارت إلى أن الاعتداءات الإيرانية كبدت الإمارات خسائر بشرية ومادية، تستدعي اتخاذ مواقف حازمة، مع مساءلة إيران وتعويض كامل عن الأضرار والخسائر.
وشددت الإمارات على أن معالجة التهديدات الإيرانية يجب أن تكون شاملة وكاملة بما في ذلك القدرات النووية، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والقدرات العسكرية، ووكلاؤها وأذرعها الإرهابية في المنطقة، ووقف التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة والحرب الاقتصادية والقرصنة في مضيق هرمز.
ولفتت في بيانها إلى أنها "لم تكن طرفا في هذه الحرب، وبذلت جهودا دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون وقوعها، شملت قنوات ثنائية وتحركات عبر مجلس التعاون الخليجي"، مؤكدة أنها "تمكنت من حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية بكل حزم".
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان
-
السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة
-
موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران
-
خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها
-
الصحة اللبنانية: 303 شهداء في حصيلة غير نهائية للعدوان الإسرائيلي
-
روسيا تدعو لوقف إطلاق نار فوري في لبنان
-
نتنياهو: أصدرت تعليمات ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان
-
تصريح جديد للرئيس اللبناني