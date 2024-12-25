الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.
وبحث الجانبان بأبوظبي اليوم الأربعاء المستجدات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.
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