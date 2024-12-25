 
الأربعاء 2024-12-25 11:22 م
 

الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 10:05 م

الوكيل الإخباري-   بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط,

اضافة اعلان


وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.


وبحث الجانبان بأبوظبي اليوم الأربعاء المستجدات في الجمهورية العربية السورية، مؤكدين موقف البلدين الثابت تجاه استقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، بجانب دعم كل ما يحقق تطلعات شعبها نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

ارشيفية

فلسطين كتيبة جنين تستنكر "التقاسم الوظيفي" بين السلطة والاحتلال

نتنياهو

عربي ودولي مصادر إسرائيلية: على الحكومة إبداء مرونة بمفاوضات صفقة التبادل

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

تعبيرية

فلسطين إصابات مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مخيمي طولكرم ونور شمس

تعبيرية

عربي ودولي الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل



 




الأكثر مشاهدة