الإمارات وتركيا تؤكدان دعم استقرار سوريا

الوكيل الإخباري- بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، علاقات البلدين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط,

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وأكد الجانبان ضرورة تكثيف الجهود والمساعي من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام الذي يضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.