الإنتربول: العصابات العالمية يمكنها أيضا زعزعة استقرار دول صناعية

وقال ضابط الشرطة الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في نيويورك: “العالم يواجه خطر خسارة المعركة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية”، موضحا أن قدرة هذه العصابات على “زعزعة الاستقرار حتى في دول صناعية، على سبيل المثال في أوروبا” بلغ أبعادا غير مسبوقة.
وأكد شتوك أن منظمة الشرطة الجنائية الدولية على دراية واضحة بأن مجموعات المافيا التي كانت تعمل إقليميا سابقا انتشرت الآن في جميع أنحاء العالم، وقال: “لقد أصبحوا مجرمين عالميين، ويعملون مثل الشركات العالمية”، موضحا أن لدى هذه العصابات “كميات هائلة من الموارد” تحت تصرفهم، للاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، مشيرا إلى أن الإتجار بالكوكايين يمثل مشكلة كبيرة بشكل خاص.
ومن المقرر أن يغادر شتوك منصبه كأمين عام للإنتربول في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل عقب عشر سنوات قضاها في المنصب. ويتمتع البرازيلي فالديسي أوركيزا بأفضل الفرص لخلافته.
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