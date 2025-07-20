الائتلاف الحاكم في اليابان يخسر الأغلبية في مجلس الشيوخ

الوكيل الإخباري- خسر الائتلاف الحاكم في اليابان المتكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب "كوميتو" أغلبيته في مجلس الشيوخ وفقا لبيانات أولية صادرة عن اللجان المحلية للانتخابات التي جرت يوم الأحد.



وتشير هذه البيانات إلى أن الحزبين لن يتمكنا من الحصول على عدد المقاعد اللازم للاحتفاظ بالأغلبية معا في مجلس الشيوخ، حيث كان يتعين على الائتلاف الفوز بـ50 مقعدا من أصل 124 للاحتفاظ بالأغلبية. وحتى في أفضل السيناريوهات، وبالنظر إلى المقاعد التي تم توزيعها حتى الآن، فإنهما سيحصلان فقط على 49 مقعدا.



وكان التحالف الحاكم قد فقد أغلبية المجلس الأدنى للبرلمان في خريف 2024، إلا أنه استطاع، بسبب انقسامات المعارضة، البقاء في السلطة عبر تشكيل حكومة أقلية.

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