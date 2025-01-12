الائتلاف الوطني السوري يعلن عقد اجتماع "إيجابي وجيد" مع الشرع في دمشق

الوكيل الإخباري- أعلن الائتلاف الوطني السوري عقد اجتماع وصفه بـ"الإيجابي" مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

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وقال الائتلاف في بيان إن الاجتماع عُقد مساء الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة رئيس الائتلاف هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس.