الائتلاف الوطني السوري يعلن عقد اجتماع "إيجابي وجيد" مع الشرع في دمشق

وأكد البيان أن وفد الائتلاف أكد دعمه لجهود الحكومة المؤقتة في دمشق في ظل هذه الظروف الصعبة "لتحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين".
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