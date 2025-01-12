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الائتلاف الوطني السوري يعلن عقد اجتماع "إيجابي وجيد" مع الشرع في دمشق

احمد الشرع
احمد الشرع
الأحد، 12-01-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الائتلاف الوطني السوري عقد اجتماع وصفه بـ"الإيجابي" مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

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وقال الائتلاف في بيان إن الاجتماع عُقد مساء الأربعاء الماضي في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة رئيس الائتلاف هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس.

 

وأضاف أن الاجتماع كان "إيجابيا وجيدا"، وتم خلاله "تبادل وجهات النظر والمواقف بكل وضوح وشفافية فيما يخص تحديات المرحلة الحالية وكيفية مواجهتها بما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا".

وأكد البيان أن وفد الائتلاف أكد دعمه لجهود الحكومة المؤقتة في دمشق في ظل هذه الظروف الصعبة "لتحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين". 

 

 
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