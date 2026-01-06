الثلاثاء 2026-01-06 09:11 م

الاتحاد الأفريقي يدعو إسرائيل إلى إلغاء اعترافها بأرض الصومال

الثلاثاء، 06-01-2026 07:57 م
الوكيل الإخباري-  دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الثلاثاء، إلى "الإلغاء الفوري" لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال.


وزار وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر منطقة أرض الصومال الثلاثاء في زيارة نددت بها الصومال، وذلك بعد عشرة أيام من اعتراف إسرائيل رسميا بالجمهورية المعلنة من جانب واحد بوصفها دولة مستقلة ذات سيادة.

وقال المجلس في بيان على منصة "إكس" عقب اجتماع وزاري "يندد المجلس بشدة وبأشد العبارات بالاعتراف الأحادي الجانب لما يسمى (جمهورية أرض الصومال) من قبل إسرائيل".
 
 


