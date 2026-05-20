الاتحاد الأوروبي: اتفاق الرسوم الجمركية مع واشنطن يعزز استقرار العلاقات التجارية

الوكيل الإخباري- أعلن حزب الشعب الأوروبي، الأربعاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الرسوم الجمركية الأميركية يوفر قدرا أكبر من اليقين للشركات الأوروبية، ومن المتوقع أن يتيح إطارا أكثر استقرارا للعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.





وقالت كبيرة مفاوضي التجارة في حزب الشعب الأوروبي، زوفكو، بشأن الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة: "لدينا اتفاق".



وأضافت زوفكو أن أوروبا تجنبت تصعيدا مضرا في التوترات التجارية عبر الأطلسي، وتمكنت من حماية الشركات والاستثمارات والوظائف الأوروبية.



وأشار حزب الشعب الأوروبي إلى أن الاتفاق من المتوقع أن يمهد لمزيد من المناقشات بشأن القضايا التي لم تُحل بعد بين الجانبين.





