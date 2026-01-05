الإثنين 2026-01-05 02:00 ص

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"
الإثنين، 05-01-2026 12:47 ص
الوكيل الإخباري-  طالب الاتحاد الأوروبي الأحد باحترام إرادة الشعب الفنزويلي لكونه "السبيل الوحيد لحل الأزمة"، وذلك غداة إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.اضافة اعلان


ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نيابة عن 26 دولة (أي كل الدول الأعضاء باستثناء هنغاريا)، "جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة".

وأضاف البيان: "يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة

الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

ا

عربي ودولي كولومبيا تعزز حدودها مع فنزويلا بأكثر من 30 ألف جندي

ل

اقتصاد محلي هيئة الأوراق المالية: لن يُفتح التداول على كل الأصول الافتراضية

محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

عربي ودولي محكمة أميركية: مادورو يمثل الاثنين أمام قاضٍ في نيويورك

ل

طب وصحة إضافات للقهوة تقلل من فوائدها

مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

أخبار محلية مؤسسات تنفذ فعاليات وأنشطة متنوعة

مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"

عربي ودولي مدفيديف يشكك في قدرة الولايات المتحدة على إدارة فنزويلا "عن بُعد"



 






الأكثر مشاهدة