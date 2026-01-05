الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

12:47 ص

الوكيل الإخباري- طالب الاتحاد الأوروبي الأحد باحترام إرادة الشعب الفنزويلي لكونه "السبيل الوحيد لحل الأزمة"، وذلك غداة إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس نيكولاس مادورو.





ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نيابة عن 26 دولة (أي كل الدول الأعضاء باستثناء هنغاريا)، "جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة".



وأضاف البيان: "يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة".



