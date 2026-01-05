الاتحاد الأوروبي: احترام إرادة الشعب الفنزويلي هو "السبيل الوحيد لحل الأزمة"

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نيابة عن 26 دولة (أي كل الدول الأعضاء باستثناء هنغاريا)، "جميع الأطراف إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس لتجنب التصعيد وضمان حل سلمي للأزمة".
وأضاف البيان: "يبقى احترام إرادة الشعب الفنزويلي السبيل الوحيد أمام فنزويلا لاستعادة الديمقراطية وحل الأزمة الراهنة".
