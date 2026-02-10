الاتحاد الأوروبي: التصعيد العسكري ضد إيران سيقوّض استقرار المنطقة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، إن أي تصعيد عسكري في الملف الإيراني سيترك أثرا بالغا وخطيرا على استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك مدى حاجة المنطقة إلى الاستقرار.

