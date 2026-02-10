الاتحاد الأوروبي: التصعيد العسكري ضد إيران سيقوّض استقرار المنطقة

ورحّب العنوني، خلال مؤتمر صحفي في مقر المفوضية الأوروبية، بإمكانية إجراء محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة، ومشدّدا على أن التكتّل الأوروبي يظل مقتنعا بأن الحل المستدام لا يمكن التوصل إليه إلا عبر المفاوضات والدبلوماسية.
