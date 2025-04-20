الاتحاد الأوروبي: بوسع روسيا وقف الحرب فورا إن أرادت

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والأمنية أنيتا هيبر "لدى روسيا سجل حافل بالاعتداءات، لذا نحتاج أولا إلى رؤية أي وقف فعلي للعدوان وإجراءات واضحة لوقف إطلاق نار دائم".
وأضافت هيبر أنه مضى أكثر من شهر على موافقة أوكرانيا على وقف إطلاق نار غير مشروط.
وتابعت،" بإمكان روسيا وقف هذه الحرب في أي لحظة إذا رغبت بذلك حقا... نواصل دعم أوكرانيا من أجل سلام طويل وعادل وشامل".
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