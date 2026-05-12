الاتحاد الأوروبي سيدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان

وفقا لمصادر مطلعة، سيتم بعث رسالة "قريبا" إلى كابل لتحديد مواعيد لهذه الزيارة والاجتماعات المتعلقة بها في العاصمة البلجيكية.
تأتي الزيارة التي يتم تنسيقها مع السويد، عقب زيارتين سابقتين قام بهما مسؤولون أوروبيون إلى أفغانستان لبحث القضية نفسها.
وقال متحدث باسم المفوضية إن المسؤولين يعملون حاليا على "عقد اجتماع متابعة محتمل على المستوى الفني في بروكسل مع السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في أفغانستان".
وفي إطار تشديد أوسع لسياسات الهجرة، تبحث نحو 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي سبل إعادة مهاجرين، وخاصة أصحاب السوابق الجنائية منهم، إلى أفغانستان.
لكن الزيارة تنطوي على تساؤلات عملية وأخلاقية تتعلق بالتعامل مع سلطات طالبان التي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي رسميا.
