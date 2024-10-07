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الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حظر على الأسلحة الموردة إلى دول الشرق الأوسط

أعلام دول الاتحاد الأوروبي
أعلام دول الاتحاد الأوروبي
الإثنين، 07-10-2024 02:24 م

الوكيل الإخباري- قال ممثل إدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن قضية توريد الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط تقع ضمن اختصاص السلطات الوطنية للدول الأعضاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لستانو في بروكسل، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع فرض حظر على إمدادات الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط، لأن هذه القضية تقع ضمن اختصاص السلطات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

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وردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمكنه فرض حظر على الأسلحة إلى الشرق الأوسط بالكامل لحل الصراع في الشرق الأوسط، قال ستانو: "الاتحاد الأوروبي ليس جهة اختصاص في مجال تجارة الأسلحة، وهي قضية يتم حلها من قبل الدول الأعضاء".

 

RT

 
gnews

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