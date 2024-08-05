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الاتحاد الأوروبي: لا يمكن الاعتراف بنتائج الانتخابات الفنزويلية

علم فنزويلا
علم فنزويلا




 

الإثنين، 05-08-2024 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   اعتبر الاتحاد الأوروبي أن نتائج الانتخابات الفنزويلية التي نشرها المجلس الانتخابي الوطني "لا يمكن الاعتراف بها".


وجاء على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: "على الرغم من التزامه، لم ينشر المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي بروتوكولات التصويت الرسمية من مراكز الاقتراع، ولا يمكن الاعتراف بالنتائج التي نشرها المجلس الانتخابي الوطني في 2 أغسطس".


ويرى البيان أن أي محاولة لتأخير "النشر الكامل لسجلات التصويت الرسمية" لن تؤدي إلا إلى إثارة المزيد من الشكوك حول صحة النتائج المنشورة رسميًا.


وفي وقت سابق، دعت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبولندا والبرتغال فنزويلا إلى نشر كافة البروتوكولات من مراكز الاقتراع لضمان شفافية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد نهاية يوليو الماضي.


كما هدد مشرعون أمريكيون وأوروبيون يشرفون على العلاقات الدولية، الجمعة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "بالمسائلة" إذا لم يتخلَّ طواعية عن سلطاته كرئيس للدولة بعد الانتخابات الأخيرة، واصفين نتائج التصويت بأنها مزورة.


وأعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيسًا منتخبًا للفترة 2025-2031، وقد حصل، بحسب المجلس الانتخابي، على 51% من الأصوات.


واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية.

 

RT

gnews

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