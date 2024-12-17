الاتحاد الأوروبي: مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو في 2025

الخبر جاء على لسان مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، في تصريحه للصحفيين في بروكسل قبل القمة المقرر عقدها في 19 ديسمبر.
وتابع: "إن التزامنا بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا لا يزال قائما، ففي عام 2025، سيدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بمبلغ حوالي 30 مليار يورو، 12.5 مليار منها كمبلغ إضافي من طرف الصندوق الأوروبي و18.1 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة.
وبحسب الدبلوماسي، سيتم تخصيص هذه الـ 30 مليار يورو، بالإضافة إلى 130 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.
-
أخبار متعلقة
-
نتنياهو في القاهرة للتوقيع على تبادل الأسرى مع حركة حماس
-
رئيس الحكومة السورية الانتقالية يتعهد بإعادة هيكلة وزارة الدفاع
-
إيران تحدد "شرطها" لإعادة فتح سفارتها في دمشق
-
الصين.. تنفيذ حكم الإعدام بحق مسؤول رفيع سابق في الحزب الشيوعي
-
حرب الخفاء .. أوروبا تصطاد "أسطول الظل" الروسي
-
كوريا الجنوبية تفرض عقوبات جديدة على روسيا وكوريا الشمالية
-
غوتيريش يرحب بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
-
مسؤول أميركي: تركيا تحشد قواتها لتنفيذ عملية عسكرية عبر الحدود مع سوريا