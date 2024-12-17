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الاتحاد الأوروبي: مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو في 2025

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أرشيفية
الثلاثاء، 17-12-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري- يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو كمساعدات لأوكرانيا في عام 2025، بما في ذلك 18.1 مليار تم الحصول عليها من عائدات الأصول الروسية المجمدة.

الخبر جاء على لسان مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي، في تصريحه للصحفيين في بروكسل قبل القمة المقرر عقدها في 19 ديسمبر.

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وتابع: "إن التزامنا بتقديم الدعم المالي لأوكرانيا لا يزال قائما، ففي عام 2025، سيدعم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا بمبلغ حوالي 30 مليار يورو، 12.5 مليار منها كمبلغ إضافي من طرف الصندوق الأوروبي و18.1 مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمدة.


وبحسب الدبلوماسي، سيتم تخصيص هذه الـ 30 مليار يورو، بالإضافة إلى 130 مليار يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

 

RT

 
gnews

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