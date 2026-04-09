الاتحاد الأوروبي والصليب الأحمر يطالبان إسرائيل بوقف غاراتها على لبنان

الوكيل الإخباري- دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إسرائيل إلى وقف غاراتها على لبنان، معتبرا أنها تهدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

اضافة اعلان



وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس إن "الأعمال الإسرائيلية تعرض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لضغط شديد. يجب أن يشمل وقف إطلاق النار مع إيران لبنان".



من جهتها نددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بـ"الموت والدمار" في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، بعد ضربات عنيفة شنتها إسرائيل.