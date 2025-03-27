الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار ترامب فرض الرسوم على السيارات

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل البحث عن حلول عن طريق المفاوضات مع حماية مصالحه الاقتصادية في الوقت ذاته".
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