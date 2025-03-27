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الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار ترامب فرض الرسوم على السيارات

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 04:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت فون دير لاين في بيان لها، يوم الأربعاء: "آسف كثيرا لقرار الولايات المتحدة فرض الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية".

 

وأضافت: "سنقيم هذا القرار مع الإجراءات الأخرى التي تخطط الولايات المتحدة لاتخاذها خلال الأيام القريبة القادمة".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل البحث عن  حلول عن طريق المفاوضات مع حماية مصالحه الاقتصادية في الوقت ذاته".

 
gnews

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