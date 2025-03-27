الاتحاد الأوروبي يأسف لقرار ترامب فرض الرسوم على السيارات

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها تأسف لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات من الاتحاد الأوروبي.

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وقالت فون دير لاين في بيان لها، يوم الأربعاء: "آسف كثيرا لقرار الولايات المتحدة فرض الرسوم على صادرات السيارات الأوروبية".