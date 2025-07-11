الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للعقوبات الأميركية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب على قطاع غزة واتّهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

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