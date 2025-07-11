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الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الجمعة، 11-07-2025 04:14 م

الوكيل الإخباري-   أعرب الاتحاد الأوروبي عن "أسفه العميق" للعقوبات الأميركية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة التي انتقدت سياسة واشنطن إزاء الحرب على قطاع غزة واتّهمت إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".

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وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 
 
gnews

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