الاتحاد الأوروبي يأسف للعقوبات الأميركية على مقرّرة الأمم المتحدة

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنوار العوني الجمعة "يؤيد الاتحاد الأوروبي بقوة منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونبدي أسفنا العميق لقرار فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
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