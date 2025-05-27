الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالتوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة

وأوضح شيفتشوفيتش، في منشور عبر منصة "إكس"، أنه أجرى "مكالمات جيدة" مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مضيفا أن المفوضية الأوروبية ستبقى "على تواصل دائم" مع الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الأحد تمديد المهلة النهائية لفرض رسومه الجمركية المخطط لها بنسبة 50% على السلع الأوروبية حتى 9 يوليو، وذلك عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
وكان ترامب قد صرح يوم الجمعة بأن "المحادثات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم"، وأنه لذلك يعتزم فرض تعريفة جمركية مباشرة بنسبة 50% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يونيو.
وتسببت تقلبات الرئيس الأمريكي في قراراته بشأن الرسوم الجمركية في حالة من الاضطراب في الأسواق، وأثارت حالة من عدم اليقين لدى العديد من الشركات، سواء الصغيرة أو الكبرى، في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
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