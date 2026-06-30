الثلاثاء 2026-06-30 05:27 م

الاتحاد الأوروبي يبدأ الأربعاء تطبيق اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة

يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن. ونُشر القانون الذي يضع هذا الاتفاق موضع التنفي
علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
 
الثلاثاء، 30-06-2026 04:00 م
الوكيل الإخباري-   يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأميركية، وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت مع واشنطن.اضافة اعلان


ونُشر القانون الذي يضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ الثلاثاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، على أن يدخل حيّز التنفيذ الأربعاء.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي منحت في 25 حزيران موافقتها النهائية على اتفاق للرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

ويفرض الاتفاق الذي أُبرم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تموز 2025، رسوما بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إعفاء السلع الصناعية الأميركية الداخلة إلى التكتل المكون من 27 دولة من الرسوم الجمركية.
 
 


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