الأربعاء 2026-03-25 08:49 ص

الاتحاد الأوروبي يبدي معارضته على مشروع قانون إعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي

عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم ال
الأربعاء، 25-03-2026 08:44 ص
الوكيل الإخباري-   عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني، في بيان الأربعاء، إن المشروع "يمثل خطوة مقلقة"، مؤكدا أن الاتحاد يعارض عقوبة الإعدام "في جميع الحالات وتحت جميع الظروف"، باعتبارها انتهاكا للحق في الحياة، ولا يمكن تنفيذها بدون انتهاك الحق المطلق في التحرر من التعذيب وسوء المعاملة.

وكانت لجنة الأمن القومي في الكنيست قد صادقت، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على من "يتسبب عمدا بمقتل إنسان في إطار عمل يُصنف على أنه عمل إرهابي"، مع النص على عدم إمكانية منح عفو، بما يعني تثبيت الحكم بدون إمكانية تخفيفه أو تغييره لاحقا.

وبحسب نص المشروع، تُفرض العقوبة بشكل إلزامي بدون الحاجة إلى إجماع قضائي، على أن يتم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بوساطة مصلحة سجون الاحتلال خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.

كما ينص المشروع على أن هدفه "تحديد عقوبة الإعدام لمنفذي عمليات قتل تُصنف على أنها إرهابية"، ويشمل ذلك من "يتسبب عمدا بمقتل إنسان بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل أو بدافع إنكار وجود الدولة"، بحيث يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط.
 
 


إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب

عربي ودولي إصابات واسعة بين الجنود الأمريكيين مع استمرار الحرب

العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

عربي ودولي العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

عربي ودولي خبير عسكري يكشف عن مسارات صادمة للحرب

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة صفد في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان. من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة في الجليل الغربي وصواريخ في الجل

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

عربي ودولي حزب الله: استهدفنا قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أسواق ومال أسواق العملات تتأرجح في ظل تشكك المتداولين في جهود إنهاء الحرب مع إيران



 






