الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا "في أقرب وقت"

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الخميس، أن التكتل يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكنه لم يحدد موعدا.

اضافة اعلان