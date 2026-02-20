الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا "في أقرب وقت"

وصرح كوستا للصحفيين خلال زيارة إلى أوسلو: "نريد أن نتمكن، في أقرب وقت ممكن، من بدء المفاوضات رسميا والمضي قدما في عملية التوسع".
-
أخبار متعلقة
-
كيم: كوريا الشمالية تغلّبت على "أسوأ الصعوبات"
-
وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربة محدودة ضد إيران
-
ترامب يأمل في مشاركة روسيا بإعادة إعمار غزة
-
ترامب يمدد العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لمدة عام
-
نتنياهو: إيران ستواجه ردا لا يمكنها تصوره إذا هاجمت إسرائيل
-
مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في السودان
-
ترامب: على إيران أن تبرم صفقة وإلا ستحدث أمور سيئة
-
ما الذي يؤخر قرار واشنطن النهائي في توجيه ضربة لإيران؟.. إن بي سي توضح