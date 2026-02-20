الجمعة 2026-02-20 04:02 ص

الاتحاد الأوروبي يتطلع لبدء محادثات انضمام أوكرانيا "في أقرب وقت"

علم أوكرانيا.
أوكرانيا
 
الجمعة، 20-02-2026 03:33 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الخميس، أن التكتل يتطلع لبدء محادثات العضوية مع أوكرانيا "في أقرب وقت ممكن"، لكنه لم يحدد موعدا.

وصرح كوستا للصحفيين خلال زيارة إلى أوسلو: "نريد أن نتمكن، في أقرب وقت ممكن، من بدء المفاوضات رسميا والمضي قدما في عملية التوسع".

 
 


