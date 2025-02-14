الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد بشكل حازم وفوري على الحواجز التجارية

وبهذا الصدد، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الجمعة، "العمل دائماً على حماية الشركات، العمال والمستهلكين الأوروبيين من التدابير الجمركية غير المبررة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
ورأت أن "سياسة التجارة التبادلية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب تشكل خطوة في الاتجاه الخاطئ"، لذا "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بنظام تجاري عالمي مفتوح، يمكن التكهن به ويعود بالنفع على جميع الشركاء".
-
أخبار متعلقة
-
بيان من البنك المركزي الاردني بخصوص البنوك
-
إيران تتهم إسرائيل بتعطيل الحركة الجوية مع لبنان
-
بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا
-
قمة عربية بالرياض الشهر الحالي للرد على خطة ترامب بشأن غزة
-
هزة أرضية بقوة 3.9 تضرب هذه الدولة العربية
-
ارتفاع عدد مصابي اعتداء الدهس في ميونيخ إلى 30
-
مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين جراء حريق في كوريا الجنوبية
-
إعلام إسرائيلي: إطلاق النار على مشتبه به