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الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد بشكل حازم وفوري على الحواجز التجارية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الجمعة، 14-02-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سيرد بحزم وبشكل فوري ضد الحواجز غير المبررة التي تعرقل التجارة الحرة والعادلة، وبشكل خاص إذا جرى استخدام الرسوم الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية"، في أعقاب التدابير المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

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وبهذا الصدد، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الجمعة، "العمل دائماً على حماية الشركات، العمال والمستهلكين الأوروبيين من التدابير الجمركية غير المبررة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.


ورأت أن "سياسة التجارة التبادلية التي اقترحها الرئيس دونالد ترمب تشكل خطوة في الاتجاه الخاطئ"، لذا "يظل الاتحاد الأوروبي ملتزما بنظام تجاري عالمي مفتوح، يمكن التكهن به ويعود بالنفع على جميع الشركاء".

 
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