الاتحاد الأوروبي يتعهد بالرد بشكل حازم وفوري على الحواجز التجارية

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سيرد بحزم وبشكل فوري ضد الحواجز غير المبررة التي تعرقل التجارة الحرة والعادلة، وبشكل خاص إذا جرى استخدام الرسوم الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية"، في أعقاب التدابير المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

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وبهذا الصدد، أكدت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم الجمعة، "العمل دائماً على حماية الشركات، العمال والمستهلكين الأوروبيين من التدابير الجمركية غير المبررة"، وفق ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.