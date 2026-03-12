الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها على دول الخليج

الوكيل الإخباري- أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817، الذي قدمته مملكة البحرين نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدانة هجمات إيران على دول المنطقة والمطالبة بوقفها.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني في بيان اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها فوراً".



وأضاف البيان "يُعدّ أمن واستقرار منطقة الخليج، فضلاً عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الأوروبي والعالمي"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



وأكد المتحدث، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده الدبلوماسية لتهدئة الوضع والتوصل إلى حل دائم للسلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".



ونال أمس القرار تأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت.