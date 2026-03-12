الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها على دول الخليج

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني في بيان اليوم الخميس، إن "الاتحاد الأوروبي يُجدد دعوته لإيران لوقف هجماتها فوراً".
وأضاف البيان "يُعدّ أمن واستقرار منطقة الخليج، فضلاً عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ركائز أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأمن الأوروبي والعالمي"، وفق ما نقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء.
وأكد المتحدث، أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل جهوده الدبلوماسية لتهدئة الوضع والتوصل إلى حل دائم للسلام والاستقرار في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط عموماً".
ونال أمس القرار تأييد 13 عضواً وامتناع روسيا والصين عن التصويت.
وقد شاركت في رعاية مشروع القرار المقدم من البحرين 135 دولة عضواً بالأمم المتحدة.
