الثلاثاء 2025-04-01 11:02 م
 

الاتحاد الأوروبي يجهز خطة قوية للرد على تعريفات ترمب الجمركية

الإتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
 
الثلاثاء، 01-04-2025 10:31 م

الوكيل الإخباري-    أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه يفضل التفاوض على التصعيد.

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وأوضحت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، التي نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن التعريفات الأميركية الجديدة تستهدف قطاعات حيوية من بينها أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب.

 
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