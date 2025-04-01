الاتحاد الأوروبي يجهز خطة قوية للرد على تعريفات ترمب الجمركية

وأوضحت فون دير لاين، خلال كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، التي نقلتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن التعريفات الأميركية الجديدة تستهدف قطاعات حيوية من بينها أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب.
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