الاتحاد الأوروبي يجهز خطة قوية للرد على تعريفات ترمب الجمركية

الوكيل الإخباري- أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لديه "خطة قوية" للرد على التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنه يفضل التفاوض على التصعيد.

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