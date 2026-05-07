الاتحاد الأوروبي يحرز تقدما في مسار إقرار اتفاقية التجارة مع واشنطن

علما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 07-05-2026 08:15 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت تقارير نُشرت ليل الأربعاء - الخميس أنّ المناقشات بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 والبرلمان الأوروبي بشأن التصديق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكنها لم تصل إلى خواتيمها بعد.اضافة اعلان


وأفادت الحكومة القبرصية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، بإحراز "تقدّم في عدد من القضايا"، وأشارت إلى عزمها مواصلة هذا "الزخم الإيجابي" خلال جولة جديدة من المفاوضات مع أعضاء البرلمان الأوروبي المقرّر عقدها في 19 أيار.

وقال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانو: "نحن ملتزمون تماما بمواصلة حوارنا البنّاء مع البرلمان الأوروبي من أجل إنجاز العمل التشريعي في أسرع وقت ممكن".

وأكد عضو البرلمان الأوروبي الألماني بيرند لانغه (من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، اليسار)، الذي يقود هذه المبادرة داخل البرلمان "لقد أحرزنا تقدما جيدا، لكن ما يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وكان البرلمان الأوروبي وافق بشروط نهاية آذار على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها الصيف الماضي في تيرنبيري باسكتلندا.

مع ذلك، تتطلب الإجراءات الداخلية للاتحاد الأوروبي مفاوضات مع الدول الأعضاء قبل تنفيذ الاتفاقية رسميا.

والجمعة، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية جديدة على السيارات والشاحنات المصدرة إلى الولايات المتحدة، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم احترام الاتفاقية التجارية.
 
 


