الاتحاد الأوروبي يخصص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لدول الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 458 مليون يورو كمساعدات إنسانية لمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي، تشمل فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ومصر، في ظل تراجع مساهمات مانحين دوليين وتزايد الضغوط على القانون الدولي الإنساني.



وقالت المفوضية، في بيان، إن هذه الحزمة تهدف إلى استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين المتضررين في المنطقة، رغم التحديات التشغيلية واللوجستية، ومحدودية الوصول الإنساني، واستمرار انتهاكات القانون الدولي الإنساني.



وفي سوريا، خصص الاتحاد الأوروبي 210 ملايين يورو لدعم الاستجابة الطارئة وخدمات الحماية في مختلف أنحاء البلاد، حيث لا يزال نحو 16.5 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينهم أكثر من 3.2 مليون عائد يواجهون دمار البنية التحتية وغياب فرص كسب العيش، فيما تشمل المساعدات الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والمياه النظيفة والتعليم للأطفال خارج المدارس.



أما في فلسطين، فسيتم تخصيص 124 مليون يورو لدعم الغذاء والرعاية الصحية والحماية والمأوى والتعليم، في ظل استمرار حاجة أكثر من 3.3 مليون شخص للمساعدة، بينهم 2.1 مليون في غزة و1.2 مليون في الضفة الغربية المحتلة، حيث يواجه المدنيون في غزة سوء تغذية وانهياراً في النظام الصحي، إلى جانب عرقلة ممنهجة لوصول المساعدات.



اضافة اعلان

وفي لبنان، رصد الاتحاد 100 مليون يورو لتقديم الرعاية الصحية الطارئة والمساعدات الأساسية وخدمات الحماية والمأوى والتعليم، في وقت تتفاقم فيه الاحتياجات، إذ كان أكثر من ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة حتى قبل الأزمة الحالية، فيما أدى تصعيد الضربات الجوية الإسرائيلية في آذار 2026 إلى نزوح أكثر من 800 ألف شخص، مع استمرار تسيير رحلات الجسر الجوي الإنساني الأوروبي لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية.