الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

الوكيل الإخباري-   رجّحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، كايا كالاس، إدراج بروكسل الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات جديدة ضد إيران.اضافة اعلان


وقالت كالاس قبل اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "أتوقع أيضًا أن نتفق على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية"، مضيفة: "إذا تصرفت كإرهابي، فيجب أيضًا أن تُعامل على هذا الأساس".

وأعلنت فرنسا يوم الأربعاء أنها جاهزة لاتخاذ قرارها بهذا الشأن. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باريه، على منصة "أكس": "القمع الذي لا يُحتمل للثورة السلمية للشعب الإيراني لا يمكن أن يبقى دون رد".

وكانت إيطاليا قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها اقتراح إدراج الحرس الثوري على هذه القائمة أمام باقي دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يكون الدعم الفرنسي مؤثرًا في القرار.

وحذرت إيران من "عواقب مدمرة" في حال قرر الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.

ويخضع الحرس الثوري الإيراني بالفعل لعقوبات أوروبية، ومن المتوقع أن يتم إعلان عقوبات إضافية يوم الخميس، بحسب كالاس. وتشمل العقوبات الجديدة نحو 21 كيانا وفردًا، من بينهم كبار المسؤولين في الحرس، وتشمل حظرًا على دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول داخل الدول الأعضاء.

روسيا اليوم 
 
 


