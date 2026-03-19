الخميس 2026-03-19 06:18 ص

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان

الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 19-03-2026 12:29 ص

الوكيل الإخباري-   حضّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف عملياتها في لبنان نظرا للوضع الإنساني "المأساوي" مع أكثر من مليون نازح بسبب حربها على حزب الله، بحسب ما قال ناطق باسم الكتلة الأربعاء.

وجاء في بيان "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء العملية الهجومية الإسرائيلية الجارية في لبنان التي قد أسفرت أصلا عن تداعيات إنسانية مدمّرة وقد تؤدّي إلى نزاع مطوّل"، مع حضّ إسرائيل على "وقف" هذه العمليات.


كما ندّد الاتحاد في بيانه بقرار حزب الله الموالي لإيران "جرّ لبنان في هذه الحرب ورفضه تسليم السلاح ومواصلة هجماته العشوائية على إسرائيل".

 
 


عربي ودولي واشنطن تدرس إرسال تعزيزات عسكرية مع احتمال دخول حرب إيران مرحلة جديدة

عربي ودولي العراق يعلن توقف إمدادات الغاز الإيراني للبلاد

وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي وزير الخارجية السعودي: إيران تتمادى في الاعتداء على جيرانها وتطلب تضامنا

عربي ودولي صحيفة: وزارة الحرب الأميركية تطلب أكثر من 200 مليار دولار من أجل حرب إيران

عربي ودولي قتيل ومصابون بهجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل

عربي ودولي إسرائيل تعلن بدء شنّ غارات في شمال إيران للمرة الأولى منذ بدء الحرب

السعودية تعترض وتدمر 10 طائرات مسيّرة في الرياض والمناطق الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي موسكو تدعو للحوار بين واشنطن وطهران لعودة الملاحة بمضيق هرمز



 






