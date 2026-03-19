الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها في لبنان

الوكيل الإخباري- حضّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل على وقف عملياتها في لبنان نظرا للوضع الإنساني "المأساوي" مع أكثر من مليون نازح بسبب حربها على حزب الله، بحسب ما قال ناطق باسم الكتلة الأربعاء.

وجاء في بيان "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء العملية الهجومية الإسرائيلية الجارية في لبنان التي قد أسفرت أصلا عن تداعيات إنسانية مدمّرة وقد تؤدّي إلى نزاع مطوّل"، مع حضّ إسرائيل على "وقف" هذه العمليات.