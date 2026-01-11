الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية بديلاً عن القوات الأميركية

09:28 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760585 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- حضّ مفوّض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس اليوم الأحد، دول التكتل على النظر في تشكيل قوة عسكرية مشتركة يمكن أن تحلّ مكان القوات الأميركية المنتشرة في القارة. اضافة اعلان





وطرح كوبيليوس فكرة إنشاء "قوة عسكرية أوروبية دائمة وقوية قوامها مئة ألف جندي" كخيار محتمل لحماية القارة بشكل أفضل.

تم نسخ الرابط





