الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- دعا قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى وقف الضربات العسكرية التي تستهدف منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب مع إيران على الاقتصاد العالمي.

اضافة اعلان



وقال قادة دول التكتل بعد قمة عقدت في بروكسل "يدعو المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاحترام الكامل للقانون الدولي من جانب جميع الأطراف".