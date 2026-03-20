الجمعة 2026-03-20 02:54 م

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

علم الاتحاد الأوروبي
 
الجمعة، 20-03-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   دعا قادة الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى وقف الضربات العسكرية التي تستهدف منشآت الطاقة والمياه في الشرق الأوسط، وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الحرب مع إيران على الاقتصاد العالمي.اضافة اعلان


وقال قادة دول التكتل بعد قمة عقدت في بروكسل "يدعو المجلس الأوروبي إلى خفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاحترام الكامل للقانون الدولي من جانب جميع الأطراف".

وأضافوا "في هذا الصدد، يدعو المجلس إلى وقف الضربات ضد منشآت الطاقة والمياه".

ودعا القادة إلى تعزيز المهمة البحرية الحالية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) والمهمة البحرية لمكافحة القرصنة (أتلانتا) في القرن الإفريقي "بمزيد من الموارد، وبما يتماشى مع تفويضيهما".

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحلفاء الذين اتسم رد فعلهم بالحذر بعدما طلب المساعدة في تأمين مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.
 
 


