الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن

واعتبرت كالاس في بيان، اليوم الخميس، أن الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.
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