الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى وقف مهاجمة السفن

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الوكيل الإخباري- دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الحوثيين في اليمن إلى "الكفّ" عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، بعد استهدافهم ناقلة نفط سعودية، وفقًا لوكالة "فرانس برس". اضافة اعلان





واعتبرت كالاس في بيان، اليوم الخميس، أن الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.





