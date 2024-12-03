الاتحاد الأوروبي يدعو "لخفض التصعيد" بسوريا

الوكيل الإخباري- قال الاتحاد الأوروبي "نراقب التطورات في سوريا عن كثب ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد".

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وأضاف "ندين غارات روسيا على المناطق السكنية ودعمها المستمر لنظام الأسد".