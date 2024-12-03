 
الثلاثاء 2024-12-03 02:20 ص
 

الاتحاد الأوروبي يدعو "لخفض التصعيد" بسوريا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء، 03-12-2024 01:45 ص

الوكيل الإخباري-   قال الاتحاد الأوروبي "نراقب التطورات في سوريا عن كثب ونحث جميع الأطراف على خفض التصعيد".

اضافة اعلان


وأضاف "ندين غارات روسيا على المناطق السكنية ودعمها المستمر لنظام الأسد".


وبين "التصعيد الأخير يظهر الحاجة إلى حل سياسي للصراع في سوريا يتسق مع القرار رقم 2254".

 
gnews

أحدث الأخبار

كتائب حزب الله العراق

عربي ودولي كتائب حزب الله العراق: لم نقرر بعد إرسال مقاتلينا لسوريا

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو "لخفض التصعيد" بسوريا

ارشيفية

عربي ودولي اشتباكات عنيفة بريف حماة الشمالي الغربي

المعارضة السورية

عربي ودولي المعارضة السورية تسيطر على قرى شمال غرب حماة

وزير خارجية إيران عباس عراقجي

عربي ودولي إيران: اجتماع رباعي محتمل بالدوحة لبحث الوضع في سوريا

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

علم أمريكا

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان



 




الأكثر مشاهدة