الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في الساحل السوري ويدعو لاحترام سيادة سوريا

كما استنكر الاتحاد جميع أشكال العنف ضد المدنيين، مؤكدًا ضرورة حمايتهم في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
وفي بيان رسمي، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل.
كما شدد على رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم، يكون شاملًا ويعكس تنوع المجتمع السوري.
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