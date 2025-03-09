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الاتحاد الأوروبي يدين الهجمات في الساحل السوري ويدعو لاحترام سيادة سوريا

دخان يتصاعد بالقرب قوات أمن سورية في اللاذقية
دخان يتصاعد بالقرب قوات أمن سورية في اللاذقية
 
الأحد، 09-03-2025 01:11 ص
الوكيل الإخباري-   أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة المؤقتة في المناطق الساحلية السورية، والتي يُقال إنها نُفذت من قبل عناصر موالية للنظام السوري السابق.اضافة اعلان


كما استنكر الاتحاد جميع أشكال العنف ضد المدنيين، مؤكدًا ضرورة حمايتهم في جميع الظروف وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وفي بيان رسمي، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بشكل كامل.

كما شدد على رفضه لأي محاولات تهدف إلى تقويض الاستقرار في البلاد أو عرقلة فرص تحقيق انتقال سلمي دائم، يكون شاملًا ويعكس تنوع المجتمع السوري.
 
 
gnews

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