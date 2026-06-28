الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين

الوكيل الإخباري- دان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجمات الأخيرة بالطائرات المسيّرة التي نفذتها إيران واستهدفت مملكة البحرين، معربا عن تضامنه الكامل مع مملكة البحرين.

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