الخميس 2026-04-09 11:08 م

الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

ع
أرشيفية
 
الخميس، 09-04-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

اضافة اعلان


ووفقا لـ(يورو نيوز)، قال المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني، اليوم الخميس، إن القانون الدولي يكرس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيا كانت. مشيرا إلى أن مضيق هرمز ككل المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء، ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرة.


وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس انتر"، إن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز أمر غير مقبول، مشددا على أنه انتهاك للقانون الدولي، مشددا على أن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام، وحق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم.

 
 


gnews

