الاتحاد الأوروبي يرفض فرض رسوم لعبور مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

اضافة اعلان



ووفقا لـ(يورو نيوز)، قال المتحدث باسم الاتحاد أنور العنوني، اليوم الخميس، إن القانون الدولي يكرس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيا كانت. مشيرا إلى أن مضيق هرمز ككل المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء، ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرة.