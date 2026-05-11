الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين

الإثنين، 11-05-2026 10:37 م

الوكيل الإخباري-   قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، الاثنين، إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

واتفق وزراء الخارجية في التكتل الأوروبي في وقت سابق اليوم على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا ومعاودة تفعيل اتفاق التعاون الذي جرى تعليقه في عام 2011 عندما تحولت الانتفاضة على الرئيس آنذاك بشار الأسد إلى حرب أهلية استمرت لـ14 عاما.

 
 


