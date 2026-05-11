الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن وزيري الداخلية والدفاع السوريين

الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وزراء خارجية الاتحاد توصلوا، الاثنين، إلى اتفاق لرفع العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة.

