الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس صرف دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا.

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