الخميس 2026-06-25 02:43 م

الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط
الاتحاد الأوروبي
 
الخميس، 25-06-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس صرف دفعة أولى تبلغ ثلاثة مليارات يورو من قرض جديد ضخم مخصص لأوكرانيا.

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يهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية على مدار أربع سنوات في ظل الغزو الروسي.

 
 


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