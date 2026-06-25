الاتحاد الأوروبي يصرف أول دفعة من قرض ضخم لأوكرانيا

يهدف القرض الذي تبلغ قيمته 90 مليار يورو إلى مساعدة كييف على سد العجز المالي الحاد وتعزيز قدراتها العسكرية على مدار أربع سنوات في ظل الغزو الروسي.
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