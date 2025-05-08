الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من التوترات بين الهند وباكستان

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الخميس، أنه يراقب عن كثب وبقلق بالغ التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، داعياً الطرفين إلى ضبط النفس، وتبني لغة الحوار.

اضافة اعلان

وذكر البيان الصادر عن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن من الضروري أن تفي الهند وباكستان بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي، وأن تتخذا جميع التدابير الممكنة لحماية أرواح المدنيين.



وحث الاتحاد كلاً من الهند وباكستان على تهدئة التوترات، والكف عن شنّ مزيد من الهجمات، وقال إنه سيعمل مع جميع الأطراف من أجل تهدئة الوضع.