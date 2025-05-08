الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه من التوترات بين الهند وباكستان

وحث الاتحاد كلاً من الهند وباكستان على تهدئة التوترات، والكف عن شنّ مزيد من الهجمات، وقال إنه سيعمل مع جميع الأطراف من أجل تهدئة الوضع.
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