الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا

02:35 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726930 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الخميس، عن قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق الرسوم الجمركية المضادة على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا، وذلك بهدف "إعطاء فرصة للمفاوضات". اضافة اعلان





وفي منشور عبر منصة إكس، أشارت فون دير لايين إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علماً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق جزء من الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.