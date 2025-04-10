الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا

وفي منشور عبر منصة إكس، أشارت فون دير لايين إلى أن الاتحاد الأوروبي أخذ علماً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق جزء من الرسوم الجمركية المفروضة على بعض الدول، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.
-
أخبار متعلقة
-
توقيف فتاة شاركت في مسيرة الرابية ..تعرف على التهم الموجهة لها
-
أنقرة لتل أبيب: وجودنا بسوريا لمواجهة الإرهاب واضطرابها يهدد أمننا
-
مصر وإيران تحذران من احتدام التوتر في المنطقة
-
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن
-
جولة ثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
-
الدفاعات الروسية تسقط 42 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
مجلس الشيوخ يصادق على تعيين هاكابي سفيرا لواشنطن في تل أبيب
-
بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون