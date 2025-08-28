الاتحاد الأوروبي يعلن تضرر مقر بعثته في كييف بالهجوم الروسي

11:06 ص

الوكيل الإخباري- تعرّض مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف لأضرار جرّاء هجوم جوي روسي واسع طال العاصمة الأوكرانية ليل الأربعاء/الخميس، بحسب رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا. اضافة اعلان





وندد كوستا في منشور على منصة "إكس" بـ"ليلة جديدة من الهجومات الصاروخية الروسية القاتلة على أوكرانيا"، مُبديًا تعاطفه مع "الضحايا الأوكرانيين، وأيضًا أفراد بعثة الاتحاد الأوروبي التي تضرر مبناها في هذه الضربة الروسية المتعمّدة". وشدد على أن التكتل "لن يخضع للترهيب. العدوان الروسي لن يؤدي سوى إلى زيادة عزيمتنا للوقوف بجانب أوكرانيا وشعبها".



وأطلقت روسيا 629 طائرة مسيّرة وصاروخًا على أوكرانيا ليل الأربعاء/الخميس، في عدد هو الثاني من حيث الحجم في هجوم واحد منذ اندلاع الحرب، بحسب ما أفادت به القوات الجوية في كييف.