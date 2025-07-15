الاتحاد الأوروبي يفشل في الاتفاق على حزمة العقوبات الـ 18 ضد روسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فشلوا بالتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد الاتحاد الروسي.



ولفتت إلى أن موقف سلوفاكيا حال دون تمكن وزراء خارجية دول الاتحاد من التوصل إلى اتفاق.

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وقالت كالاس في ختام الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم الثلاثاء: "أشعر بحزن شديد لعدم توصلنا إلى اتفاق اليوم. كنا قريبين جدا من إقناع سلوفاكيا. لقد قدمت المفوضية لسلوفاكيا ما طلبته، والكرة الآن في ملعبها".



وأفادت بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون في نهاية أغسطس المقبل، إمكانية استخدام الأصول الروسية لتمويل الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.



وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ردا على أسئلة الصحفيين الأوكرانيين حول الأصول الروسية: "لم نناقش هذا الموضوع اليوم. سيكون محور نقاش خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية في نهاية أغسطس".



ولم تتطرق كالاس إلى الاجتماعات الوزارية غير الرسمية للاتحاد الأوروبي، التي تعقد مرتين سنويًا، كونها تقتصر على تبادل الآراء دون اتخاذ قرارات تنفيذية أو عملية.



كما أعربت عن ترحيب الاتحاد بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من رغبة الاتحاد الأوروبي رؤية واشنطن "شريكة في تحمل الأعباء".