الاتحاد الأوروبي يقول إنه مستعد للتوصل بسرعة إلى اتفاق تجاري مع واشنطن

10:45 م

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الوكيل الإخباري- أكد المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتش الاثنين عقب محادثات مع واشنطن أن الاتحاد الأوروبي لا يزال "مستعدا" للتوصل "سريعا" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأشاد المسؤول الأوروبي بـ"المباحثات الجيدة" مع هاورد لوتنيك وجيميسون غرير، وهما مسؤولان في إدارة الرئيس دونالد ترامب. وقال في منشور على منصة إكس "نحن على تواصل دائم".



جاء ذلك بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، معربا عن إحباطه من أن المحادثات "تراوح مكانها".



لكن ترامب وافق الأحد على تأجيل فرض الرسوم الجمركية الثقيلة على الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من تموز/يوليو بعد مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.



ويظل الاتحاد الأوروبي خاضعا لرسوم جمركية بنسبة 10% فرضتها واشنطن الشهر الماضي على الواردات من كل دول العالم تقريبا، إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.