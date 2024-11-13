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الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 10:26 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي للجزيرة ان مفوض السياسة الخارجية قدم مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

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وبينت ان بوريل يرى مظاهر لانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.


وأشارت إلى ان وزراء خارجية الاتحاد يناقشون الاثنين القادم تعليق الحوار مع إسرائيل.

 
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