الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

وبينت ان بوريل يرى مظاهر لانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأشارت إلى ان وزراء خارجية الاتحاد يناقشون الاثنين القادم تعليق الحوار مع إسرائيل.
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