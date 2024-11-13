الاتحاد الأوروبي يناقش تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل

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الوكيل الإخباري- قالت مصادر دبلوماسية بالاتحاد الأوروبي للجزيرة ان مفوض السياسة الخارجية قدم مقترحا بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.

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وبينت ان بوريل يرى مظاهر لانتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي.