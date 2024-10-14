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الاتحاد الأوروبي يندد بالهجمات الإسرائيلية على بعثات الأمم المتحدة

علم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
الإثنين، 14-10-2024 12:25 م
الوكيل الإخباري- ندد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، باستهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).اضافة اعلان


وقال بوريل في بيان صادر نيابة عن الاتحاد الأوروبي "مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق. يجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور".

وأضاف "يندد الاتحاد الأوروبي بجميع الهجمات ضد بعثات الأمم المتحدة".

وتابع "يعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد قوات اليونيفيل، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام".


وفا
 
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