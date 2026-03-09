الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

الاتحاد الأوروبي يندد بشدة بالهجمات الإيرانية

الإثنين، 09-03-2026 10:37 م

الوكيل الإخباري-   ندّد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بشدة بالهجمات الإيرانية العشوائية، مؤكدين أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد القابل للاستمرار للمضي قدماً.

وجاء ذلك في بيان مشترك عقب مؤتمر عبر الفيديو جمعهما مع قادة الأردن ومصر والبحرين ولبنان وسوريا وتركيا وأرمينيا والعراق وقطر والكويت والإمارات والسعودية وسلطنة عُمان، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالحرب في إيران، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت دولا في المنطقة وتأثيراتها على أمن الطاقة.

 
 


