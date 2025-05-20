الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

الاتحاد الأوروبي ينشر وثيقة الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:40 م

الوكيل الإخباري- صادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، ووفق وزارة الخارجية الإستونية، تشمل قائمة العقوبات الجديدة 17 فردا و58 كيانا قانونيا.

وبحسب الوثيقة شملت العقوبات الشخصيات التالية:

- يلينا موروزوفا مديرة متحف محمية "خيرسينوس تافريتشسكي".
-رئيس شركة "كازماز" لإنتاج الشاحنات والآليات سيرغي كوغوغين.
- المدير العام للمعهد المركزي للأبحاث "إلكترون" أليكسي فيازنيكوف.

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وشملت الشركات المدرجة في القائمة ما يلي:


- الشركة القابضة لبناء الماكينات "ستان"، التابعة لشركة روستيخ.
-شركة النقل بالسفن "شركة فولغا للشحن البحري".
-شركة "الأمير فاندال نوفغورودسكي" التابعة للمركز العلمي والإنتاجي "أوشكوينيك" المختصة في إنتاج المسيرات الجوية التي توجه بالألياف البصرية.
- شركة مناجم الذهب "أطلس مايننغ" (بيتروبافلوفسك سابقا).


وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اجتمع وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد الأوروبي، وكان على جدول أعمالهم الموافقة على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا مع مناقشة مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.

 

RT

 
gnews

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