جاء ذلك في بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية تابع أن قيادة الاتحاد الأوروبي "تهدف بأي ثمن إعادة جورجيا إلى مسار الديمقراطية والتكامل الأوروبي"، وأوضح أن المسؤولين الأوروبيين لا يمكنهم السماح بخسارة مثل هذا "المعقل للنفوذ الغربي" المهم في منطقة القوقاز.
وأفاد البيان بأنه في إطار برنامج ما يسمى بـ "الشباب الجورجي من أجل أوروبا" سيتم تقديم منح للشباب من جورجيا تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو لتنفيذ مشاريع "تقدمية"، وسيكون المعيار الرئيسي لتخصيص هذه الأموال هو الولاء للغرب.
ويشار إلى أن وسائل الإعلام الجورجية والأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها بروكسل تركز على "غسل أدمغة" المدونين والصحفيين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات وكذلك المنشقين الروس الذين انتقلوا إلى هناك بحكايات وهمية عن "مزايا التعاون مع أوروبا الموحدة"، والطبيعة "المسدودة للسياسة المؤيدة لروسيا" التي يتبناها حزب "الحلم الجورجي" الذي فاز بالانتخابات الأخيرة.
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