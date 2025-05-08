الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأميركية

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي صعّد من لهجته تجاه واشنطن مهدداً بفرض رسوم جمركية على صادرات أميركية تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار، إذا فشلت المحادثات التجارية الجارية في التوصل إلى حل ينهي النزاع القائم بين الطرفين.

اضافة اعلان



ووفق الصحيفة، فإنه من المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات الانتقامية حيز التنفيذ في تموز المقبل، في حال لم تنجح المفوضية الأوروبية في إقناع الولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات أوروبية تبلغ قيمتها 380 مليار يورو.



وأكدت المفوضية، أنها ستلجأ أيضاً إلى منظمة التجارة العالمية لرفع دعوى رسمية، إذا لم تستجب واشنطن لخفض الرسوم الحالية.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين، قولهم إن الاتحاد لا يسعى لرد "يورو مقابل دولار"، بل يهدف إلى إجراءات "مستدامة" في حال طال أمد النزاع إلى ما بعد المهلة المحددة.